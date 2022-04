Dans le milieu de la pègre marocaine, il était parfois surnommé « de kleine » – le petit en néerlandais. Ce qui ne l’a pas empêché d’être considéré par les Pays-Bas comme « l’ennemi public numéro un » et l’un des criminels « les plus dangereux d’Europe ».

Dans les montagnes du Rif – dans le nord du Maroc – ou au sein de la diaspora rifaine installée sur le continent européen, évoquer le nom de Ridouan Taghi, c’est se confronter à un mur de silence. Même son ex-avocate, Inez Weski, star médiatique au look gothique, a décliné les sollicitations de Jeune Afrique.

Ridouan Taghi a beau être détenu depuis 2019 dans une prison néerlandaise ultra-sécurisée et risquer la perpétuité, il continue d’inspirer la peur tant il a ébranlé les Pays-Bas et semé les cadavres derrière lui.

Business familial

Entre 2015 et 2019, Taghi s’est imposé à la tête de la « Mocro Maffia », une organisation criminelle implantée en Belgique et aux Pays-Bas, qui contrôlerait un tiers du trafic de cocaïne en Europe. « Mocro » est un terme péjoratif qui désigne les Marocains résidant en Belgique et aux Pays-Bas, ou les Maroco-Néerlandais, dont une grande partie est originaire du Rif. Une région au passé dissident qui concentre la majorité des plantations de cannabis.

Ridouan Taghi naît le 22 décembre 1977 à Bni Selmane, près de Chefchaouen, ville montagneuse du Rif, avant d’immigrer avec ses parents et ses deux sœurs à Vianen, dans la province d’Utrecht, en 1980.