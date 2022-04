Énergie : fin d’une époque pour Engie en Afrique

Une page se tourne pour Engie en Afrique. Annoncé en 2020 et détaillé l’année suivante, le recentrage du groupe énergétique français (57,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021) sur l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine se concrétise. Et il se solde notamment par un désengagement du continent.

La cession de 17 sociétés de services dans l’énergie*, implantées notamment en Afrique du Sud, au Maroc, au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, a en effet été finalisée fin mars, a annoncé le 14 avril le repreneur, le groupe libanais Butec, actif dans les projets clés en main et les services multitechniques.

Un portefeuille de 200 millions de dollars

Butec, dont le siège est aux Émirats arabes unis, avait annoncé fin décembre 2021 la conclusion d’un accord ouvrant la voie à ce rachat. Sollicité, le groupe français dirigé depuis début 2021 par Catherine MacGregor n’a