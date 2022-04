Cameroun : Messanga Nyamding, un militant pro-Biya dans l’œil du cyclone

Le vent a-t-il tourné pour Pascal Charlemagne Messanga Nyamding ? Répondant à une convocation qui lui avait été adressée cinq jours plus tôt, l’universitaire a dû se présenter devant le conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir) mercredi 13 avril. Pendant près de trois heures, il s’est défendu des accusations portées contre lui par des responsables de sa chapelle politique.

Selon la commission de discipline que dirige l’ancien Premier ministre Peter Mafany Musonge, il est reproché à Messanga Nyamding des sorties sur les plateaux de télévision dans lesquelles il met « à mal l’action du gouvernement ».

Tirs à boulet rouge

Dans les faits, Messanga est accusé de qualifier certains membres du gouvernement de « bandits à col blanc », d’avoir tenté de radicaliser la grève des enseignants en mars dernier en leur apportant son soutien, de critiquer de manière exacerbée le RDPC et ses cadres et enfin, d’avoir incité au soulèvement et à la prise du pouvoir par l’armée.