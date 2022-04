Algérie : la descente aux enfers des Benamor

Le partenariat pour la réhabilitation de la minoterie Eriad de Corso (à l’est d’Alger), unique transaction conclue entre l’État et le groupe Amor Benamor en 2012, a été pour ce dernier, le début de la descente aux enfers.

Le 13 avril, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a condamné le groupe Amor Benamor à verser plus de trois milliards de dinars au trésor public et a ordonné la confiscation des biens immobiliers et avoirs bancaires de ses propriétaires.

Laid Mohamed Benamor, son président-directeur général, ses frères Samy et El Hadi également propriétaires, ont été condamnés respectivement à huit ans, sept ans et cinq ans de prison pour corruption.

Pour la même affaire, les anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia ont écopé, quant à eux, de cinq et quatre ans de prison. L’ex-ministre de l’Agriculture Rachid Benaissa a été condamné à deux ans de détention. Les trois hommes étaient poursuivis pour « abus de fonction, dilapidation de deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’indus avantages et exploitation illégale de terres agricoles ».

Rien ne laissait pourtant présager une telle destinée quand l’activité de ce groupe alimentaire a démarré avec la création en 1984 de la première unité des conserveries alimentaires Benamor, spécialisée dans le concentré de tomate, la harissa et la confiture.

Une des plus grosses fortunes du pays