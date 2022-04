Niger : qui est Ousmane Cissé, l’ex-ministre accusé de deux tentatives de coup d’État ?

Ousmane Cissé avait été convoqué par la gendarmerie le vendredi 8 avril pour répondre aux questions d’un juge d’instruction chargé d’enquêter sur les tentatives de coup d’État ayant visé Mohamed Bazoum en 2021 et 2022. Quelques heures plus tard, celui qui occupait encore le poste d’ambassadeur du Niger au Tchad en février dernier était placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison de Birni N’Gaouré, dans la région de Dosso, dans le sud du pays.

Ousmane Cissé est suspecté d’avoir pris part à l’organisation de deux tentatives de renversement du pouvoir à Niamey, alors qu’il était en poste à N’Djamena. La première, en mars 2021, avait donné lieu à des échanges de tirs non loin de la présidence nigérienne. Un mois plus tard, l’homme considéré comme le cerveau de l’opération, le capitaine de l’armée de l’air Sani Gourouza, avait été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes. Il est, depuis, en détention. Niamey n’a donné aucune précision sur les liens supposés entre Gourouza et Ousmane Cissé.

Ce dernier est également suspecté d’avoir participé à la planification d’une deuxième tentative de putsch, au début de mars 2022, alors que le président Mohamed Bazoum était en visite officielle en Turquie. Ici encore, le secret reste de mise chez les officiels nigériens, qui n’ont dévoilé aucune information sur le coup d’État déjoué ou sur son niveau de préparation. Selon une source sécuritaire, c’est cependant cet événement qui a donné lieu à la convocation, puis à la mise en détention pour « atteinte à la sûreté de l’État », d’Ousmane Cissé.

Un policier de carrière, de Niamey aux Nations unies