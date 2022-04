Classement : les 50 champions de la tech 2022

Pour la deuxième année consécutive, Jeune Afrique (JA) et The Africa Report (TAR), magazine anglophone du groupe Jeune Afrique, publient en exclusivité un classement des 50 personnalités aux avant-postes de la transformation numérique du continent. Afin de donner plus de lisibilité à ces champions de la tech, nous avons choisi de faire évoluer la recette et de découper notre palmarès en trois parties.

La première compte 30 noms, mêlant startupers et dirigeants de grands groupes, extraits d’une liste de 150 chefs d’entreprise constituée par nos rédactions. Tous ont fait à leur manière l’actualité sur les douze derniers mois.

Ils ont levé des fonds, vu la valorisation de leur start-up grimper, mené des projets de transformation de leur modèle, investi de nouveaux marchés, financé des projets, avalé des concurrents ou, au contraire, vendu leur société. C’est à partir de ces informations, toutes croisées, que JA et TAR ont bâti ce palmarès, qui se veut le reflet de l’évolution du secteur de la tech et des modes de vie et de consommation des Africains.

Un continent où les investisseurs spécialisés dans le financement du secteur numérique sont plus nombreux d’année en année. JA et TAR en ont sélectionné dix, des capital-investisseurs mais aussi des promoteurs de fonds d’amorçage actifs sur la période 2021-2022, en prenant en compte le nombre d’opérations, la taille de leur fonds et la qualité des projets financés et des équipes de gestion.

>> À paraître le mardi 26/04 : [Classement tech 2022] Les 10 investisseurs aux avant-postes de la transition numérique

Enfin, parce que sans eux rien n’est possible, nous avons établi un classement de dix lanceurs de tendance, une catégorie vaste qui mêle régulateurs, patrons d’agence publique, d’incubateur, de lobby et influenceurs.

>> À paraître le mercredi 27/04 : [Classement tech 2022] Régulateurs, lobbyistes, influenceurs : 10 lanceurs de tendance au cœur de la transition numérique

Au total, pour ces trois sélections, ce sont quelque 250 noms qui ont été intégrés à notre base de données, avant que chaque profil ne soit étudié par la rédaction pour constituer le classement 2022 des 50 champions du numérique de Jeune Afrique.