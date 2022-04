Cameroun : Luc Sindjoun, l’homme qui murmure à l’oreille de Paul Biya

Luc Sindjoun est radieux. En ce 24 mars, il est de retour chez lui, à Baham, dans sa région natale de l’Ouest. Au cœur des Hauts-Plateaux, le conseiller politique de Paul Biya est venu célébrer le 37ᵉ anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir). La Maison du parti, qui accueille les festivités et qu’il a contribué à financer, n’est pas encore totalement achevée, mais les militants s’y rassemblent déjà.

Le préfet Nji Yampen Ousmanou est présent, ainsi que le roi des Baham, le sénateur Pokam Max II. Mais personne ne doute d’une chose : l’invité d’honneur, c’est bien Luc Sindjoun, ce professeur de sciences politiques qui a, depuis deux décennies, les faveurs et l’oreille du chef de l’État. À la tribune, l’ex-universitaire de 58 ans ne manque d’ailleurs pas de saluer Paul Biya.

« Ce 24 mars est un jour de fierté, celle d’appartenir à un parti qui, sous l’impulsion du président Paul Biya, a entraîné le Cameroun vers la démocratie, la paix, le progrès et l’unité. Nous devons œuvrer au quotidien pour préserver ces acquis et contribuer à l’émergence de notre pays », lance Luc Sindjoun. Quelques minutes plus tard, les cadres du parti valident une motion de soutien au chef de l’État, avant d’entamer une marche dans les rues de Baham. Autour des cous des participants, des écharpes aux couleurs du RDPC datant de la présidentielle 2018 et sur lesquelles s’étalent le slogan électoral d’alors : « La force de l’expérience ». Les robes bleues et costumes orange vif à l’effigie de Paul Biya sont également ressortis. La journée a des airs de précampagne.

Le penseur d’Etoudi