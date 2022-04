Côte d’Ivoire : dix choses à savoir sur Yasmina Ouégnin, la quadra qui bouscule le parti de Bédié

1. Assureuse

Née le 8 juin 1979, Yasmina Ouégnin grandit entre la France et la Côte d’Ivoire. Elle est titulaire d’un master en gestion de risques obtenu à l’École supérieure de commerce de Bordeaux en 2004. Depuis 2005, elle est la fondatrice et directrice générale de la société de courtage en assurance Avedis, spécialiste de l’évaluation et l’analyse des risques. Ses pairs l’avaient élue secrétaire générale de l’Association nationale des courtiers d’assurances et de réassurances de Côte d’Ivoire (Ancarci) de 2011 à 2014 et lui avaient également confié la communication de l’organisation.

2. Filleule d’Houphouët

Fille cadette de Georges-François Ouégnin, protocole pendant trois décennies de Félix Houphouët-Boigny, elle fait partie de la bourgeoisie rattachée au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Cocody. Les dimanches étaient l’occasion de repas aux côtés de l’ancien président, qui était son parrain. Quelques familles influentes étaient également conviées à ces rencontres.