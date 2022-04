RDC : l’ancien chef de guerre Germain Katanga remis en liberté en Ituri

Des membres d’une délégation congolaise retenue en otage depuis un mois et demi par un groupe armé en Ituri ont été libérés le 4 avril. Parmi eux, l’ancien chef de guerre Germain Katanga.

Trois membres d’une délégation congolaise retenue en otage depuis un mois et demi par un groupe armé avec lequel elle était venue négocier en Ituri (nord-est de la RDC) ont été libérés le 4 avril. Quatre personnes restent au main des ravisseurs. Un des accompagnateurs du groupe, le professeur Jean-Baptiste Dhechuvi, avait été libéré le 21 mars.

Les trois otages libérés le 4 avril sont l’ancien chef de guerre Germain Katanga, le président de l’Union des associations culturelles pour le développement de l’Ituri (Unadi) Janvier Ayendu Bin Ekwale et le chauffeur du groupe, a annoncé Pitchout Mbodina Iribi, porte-parole de la “Task force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l’Ituri”. « C’est le résultat des pourparlers que nous avons entamés depuis plusieurs jours avec les miliciens Codeco », a-t-il indiqué dans un communiqué, sans autres détails.

Organisation mystico-militaire

La milice Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) est une organisation mystico-militaire qui prétend défendre les membres de la communauté Lendu. D’après l’ONU et les autorités congolaises, ses miliciens sont à l’origine de la plupart des violences actuelles en Ituri.

La délégation de la “Task force” avait été missionnée par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu et la démobilisation des rebelles. Alors que les négociateurs étaient en pourparlers avec les miliciens Codeco, ils ont été pris en otage, après le bombardement de la zone par l’armée pendant la réunion.

Revendications

Depuis, les miliciens ont fait connaître leurs revendications : la libération des prisonniers Codeco et des membres de la communauté Lendu « arrêtés arbitrairement », la cessation des opérations militaires, la levée de l’état de siège…

Les membres de la mission encore retenus en otages sont les anciens chefs de guerre Thomas Lubanga et Floribert Ndjabu, et deux colonels de l’armée congolaise Justin et Désiré Lobho.

L’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont placées sous état de siège depuis le mois de mai dernier, sans que cela ait permis jusque-là de mettre fin aux exactions des groupes armés.

Avec AFP