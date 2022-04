Centrafrique : les secrets d’Henri Wanzet Linguissara, pilier du système Touadéra

Ce proche de Faustin-Archange Touadéra est aujourd’hui à la tête des renseignements centrafricains. Voici comment l’ancien ministre de la Sécurité publique a su se maintenir à flot malgré l’hostilité de certains puissants de Bangui.

Depuis le 23 juin 2021, Henri Wanzet Linguissara ne fait plus partie du gouvernement centrafricain, où il était entré en 2017 en tant que ministre de la Sécurité publique. Il reste toutefois, neuf mois plus tard, l’une des plus influentes personnalités politiques de Bangui, où ses réseaux lui ont permis de se maintenir dans le cercle du président Faustin-Archange Touadéra. Il est notamment au cœur de l’imbroglio diplomatique qui oppose toujours la France à la Centrafrique au sujet de quatre militaires arrêtés en février à l’aéroport Mpoko de la capitale.

Interlocuteur des Russes