Tunisie : le Canada, nouvel eldorado des jeunes diplômés

« Académie de Sherbrooke », « Canada-Services », « Institut canadien des technologies », « Collège LaSalle ». Dans les rues ou dans les publicités ciblées sur les réseaux sociaux, les références au pays à la fleur d’érable pullulent en Tunisie. Les autorités et entreprises du Canada, essentiellement celles de la province francophone du Québec, et les jeunes Tunisiens sont « tombés en amour » depuis des années, et tout (ou presque) indique que l’idylle se poursuivra encore longtemps.

Une fois n’est pas coutume, cette histoire d’amour passionnée est d’abord une histoire de chiffres. En 2021, pour 100 Québécois qui partaient à la retraite, seulement 86 jeunes arrivaient sur le marché de l’emploi, selon Québec International, agence de développement économique de la province francophone. Outre-Atlantique, la même année, le chômage des jeunes a atteint 43 % chez les 15-24 ans dont 31 % chez les diplômés de l’enseignement supérieur. Près de 21 500 Tunisiens ont donc décidé de traverser l’Atlantique pour vivre au Québec, selon le dernier recensement en 2016.