Côte d’Ivoire : les influentes relations de Fabrice Sawegnon, entre politique et business

Son carnet d’adresses est l’une des clés du succès du communicant et patron de Voodoo Group. Un réseau qu’il a, entre autres, bâti dans le sillage du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko.

En vingt-trois ans de carrière, Fabrice Sawegnon, 50 ans, directeur général de Voodoo Group, est devenu une figure du monde de la communication francophone. L’une de ses spécialités : les campagnes électorales, victorieuses, de nombreux chefs d’État du continent, d’Omar Bongo à Ibrahim Boubacar Keïta, en passant par les Gnassingbé père et fils et surtout, Alassane Ouattara dont il a l’oreille. Cet Ivoirien d’origine béninoise appuie les services de la communication de la présidence ivoirienne et est à la manœuvre lors de tous les événements importants d’Abidjan.

En 2018, il s’est lui-même lancé en politique, en se présentant aux élections municipales du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel) dans la commune du Plateau, à Abidjan. Sans succès, cette fois.

Fabrice Sawegnon s’appuie sur un solide carnet d’adresses dans les sphères politiques et surtout, dans celles des affaires. Très proche de Hamed Bakayoko, décédé en mars 2021, il bénéficie également de l’influent réseau de la Grande Loge de Côte d’Ivoire (GLCI), dont l’ancien Premier ministre fut le Grand maître. Voici ceux qui l’entourent.