Congo : trois figures libres de Pointe-Noire

Mambou Aimée Gnali, femme libérée

Passer un moment à discuter avec Mambou Aimée Gnali, dans la fraîcheur de son jardin fleuri, reste un privilège. En écoutant cette grande dame de 87 ans dérouler le fil de sa vie et égrener ses souvenirs dans le détail, on a l’impression de tourner les pages d’un volumineux livre consacré à l’histoire de Pointe-Noire et du Congo.

Le cheveu blanc se fait clairsemé au sommet du crâne, la main noueuse ne lâche pas la canne mais ses grands yeux pétillent de malice à mesure qu’elle se raconte. Et la mémoire lui fait rarement défaut – hormis quelques dates fort lointaines. Pourtant, sa vie a été particulièrement bien remplie.

Mambou Aimée Gnali© Olivier Caslin pour JA Mambou Aimée Gnali © Olivier Caslin pour JA

Née à Brazzaville, Mambou Aimée Gnali a grandi à Pointe-Noire. Ce n’est donc pas un hasard si elle commence son récit en évoquant les heures passées au bord de la ligne du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO), terminée quelques mois