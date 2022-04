Côte d’Ivoire : pourquoi Alassane Ouattara ne changera pas le gouvernement avant plusieurs mois

Pour le moment, le chef de l’État préfère maintenir ses ministres en poste. Et Patrick Achi n’est pas étranger à cette décision.

C’est devenu un véritable serpent de mer. Annoncé depuis décembre dernier, le remaniement du gouvernement n’est toujours pas à l’ordre du jour. Répondant à la volonté du chef de l’État, Alassane Ouattara (ADO), de former une équipe renouvelée et resserrée autour d’une trentaine de membres, contre quarante et un aujourd’hui, ce projet s’est d’abord heurté à une autre priorité : la réforme du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dont le nouvel organigramme a été dévoilé le 28 février.

Soucieux de séparer le parti du gouvernement, ADO entend désormais prendre son temps pour s’attaquer au casting de ses ministres.

Susceptibilités