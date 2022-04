Centrafrique-Russie : qui est Vitali Perfilev, le patron de Wagner à Bangui ?

Conseiller à la sécurité de Faustin-Archange Touadéra et chef militaire du groupe de mercenaires à Bangui, le Russe y est omniprésent. Portrait d’un homme que vous ne devriez pas connaître.

Vitali Perfilev est longtemps resté dans l’ombre. À Bangui, certains se souviennent de lui dès le milieu de 2019. Il n’est alors qu’un mercenaire parmi d’autres, l’un des chefs du groupe Wagner en Centrafrique, partageant son temps entre Bangui et Berengo, l’ancienne résidence impériale où les Russes ont installé leur base de commandement et d’entraînement. Mais Perfilev agit sous le couvert d’un autre homme, plus en vue : Valeri Zakharov, qui est alors conseiller du président Faustin-Archange Touadéra en matière de sécurité.

Depuis, Vitali Perfilev a pris du galon. Pendant que Zakharov a peu à peu pris ses distances avec Bangui, lui y est monté en grade, devenant le bras-droit pour la Centrafrique de Dmitri Utkin, chef opérationnel de Wagner. En décembre 2020, alors que les groupes armés du pays sont passés à l’offensive, il est notamment le principal ordonnateur militaire de la défense de Bangui, puis de la contre-attaque russo-centrafricaine visant à désenclaver la capitale. Selon nos informations, il est aujourd’hui officiellement conseiller de Faustin-Archange Touadéra, comme Zakharov avant lui.

Ancien de la Légion étrangère française