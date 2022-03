M23 en RDC : pourquoi la tension monte entre Tshisekedi, Kagame et Museveni

Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Yoweri Museveni. © MONTAGE JA : Bruno LEVY pour JA; Vincent FOURNIER/JA/REA ; Gavriil Grigorov/TASS/Sipa USA/SIPA

La résurgence de cette rébellion, dont les causes exactes restent difficiles à déterminer, soulève de nombreuses questions sur l’état des relations qu’entretiennent actuellement la RDC, le Rwanda et l’Ouganda.

Sans doute Félix Tshisekedi rêvait-il d’un climat plus apaisé pour l’entrée officielle de son pays dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). Le 29 mars, le président congolais a assisté au sommet virtuel entérinant l’adhésion de la RDC. Face à leurs écrans, les chefs d’État se sont tour à tour félicités de l’arrivée de ce géant démographique dans un espace qui compte parmi les mieux intégrés du continent. Mais derrière les sourires se cachait une forme d’inquiétude.

Car au même moment, à près de 2 500 km de Kinshasa, les combats s’intensifiaient en territoire de Rutshuru, près de la frontière que la RDC partage avec l’Ouganda et le Rwanda. Depuis dimanche soir, les affrontements entre les Forces armées de RDC (FARDC) et le M23 font rage dans cette partie du Nord-Kivu. Les rebelles ont progressé dans les collines de Chanzu et de Runyonyi.

Le M23 confirme ainsi sa résurgence, déjà constatée en novembre avec les combats menés dans les mêmes collines de Rutshuru. Défait en 2013, le M23 – qui avait réussi à faire tomber Goma en novembre 2012 – avait vu sa capacité de nuisance sensiblement réduite. Ses combattants s’étaient alors majoritairement réfugiés entre le Rwanda et l’Ouganda.

Imbroglio