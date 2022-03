Avec l’adhésion de la RDC, l’EAC devient un marché de 280 millions de consommateurs

La RDC devient le 7e membre de la Communauté d’Afrique de l’Est. Un élargissement très prometteur sur le plan commercial, mais qui représente aussi un défi politique majeur.

« Un jour historique » pour Uhuru Kenyatta, le chef de l’État kényan qui préside l’EAC (Communauté d’Afrique de l’est). « Un grand événement d’importance », pour le président ougandais, Yoweri Museveni : l’entrée de la République démocratique du Congo dans l’organisation régionale a été entérinée ce 29 mars, lors d’un sommet en ligne des dirigeants des États membres.

Le processus d’adhésion de Kinshasa a été accéléré, l’EAC ayant conscience que les ressources congolaises, en métaux précieux notamment, constituent un potentiel commercial unique.

Selon les données disponibles, les membres de l’organisation régionale ont exporté vers la RDC 941 millions de dollars de marchandises en 2019, alors que leurs importations ne représentaient que 5 % de la valeur de ces exportations.

Une étude du Centre de recherche sur les politiques économiques, un groupe de réflexion de Kampala, indique que la Communauté d’Afrique de l’Est pourrait gagner 240 millions de dollars supplémentaires par an en volume d’exportation – soit une augmentation de 28 % – grâce au commerce avec la RDC. Le Rwanda et l’Ouganda en seraient les principaux bénéficiaires.

History is Made! I thank you and congratulations to the EAC Heads of Sate, President #UhuruKenyatta @StateHouseKenya @KagutaMuseveni @PaulKagame @SuluhuSamia @GeneralNeva @StateHouse_J1 for officially admitting #DRC into #EAC.Most Welcome #DRC and congratulations to @FelixUdps pic.twitter.com/xsETAunVa9