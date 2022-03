Pour BNP Paribas, l’Afrique subsaharienne n’est plus une priorité

Les bureaux de la banque Bicis (groupe BNP Paribas), à Dakar, au Sénégal, en 2013/ © Nicolas Thibaut/Photononstop via AFP.

La banque française se retire encore un peu plus du continent, misant sur l’Europe et l’Asie pour se déployer et renforcer sa position de géant mondial. Explications.

« En Afrique, nous avons adopté une stratégie ciblée et continuons à nous renforcer là où les caractéristiques du marché correspondent bien à nos forces et aux conditions souhaitées en termes de développement et de maîtrise des risques », explique-t-on au siège de BNP Paribas en France.

Officiellement, le premier groupe bancaire français en termes d’actifs, qui a réalisé un bénéfice net de plus de 9,5 milliards d’euros en 2021 et compte encore sept implantations en Afrique*, voit toujours le continent comme une composante de son « dispositif international ». Mais les faits et la dynamique de cessions entamée depuis trois ans disent le contraire.

Comme le révélait Africa Business+ fin février, BNP Paribas a engagé une opération de cession de sa filiale détenue à 54,11% dans le pays de la Teranga : la banque française est sur le point de vendre ses parts dans sa filiale Banque