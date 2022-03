Crise Russie-Ukraine : vers un nouveau Printemps arabe ?

En Tunisie, la situation est telle que la FAO évoque un risque de famine. © Yassine Gaidi/Anadolu Agency via AFP

Tensions sur le marché du blé, explosion des cours du baril, incertitude du lendemain… La guerre en Ukraine peut-elle conduire à un soulèvement populaire arabe comparable à celui de 2011 ? Éléments de réponse.

En 2010-2011, la flambée du prix des matières premières, en particulier celui du blé, figurait parmi les causes principales du vent de révolte qui avait soufflé sur le monde arabe. Aujourd’hui, le conflit entre la Russie et l’Ukraine met au supplice un grand nombre d’économies dépendantes au blé importé de ces deux pays, notamment en Afrique du Nord. Va-t-on assister à un nouveau « Printemps arabe » ? État des lieux dans les quatre pays les plus peuplés d’Afrique du Nord.

Tunisie

Un mois après le déclenchement du conflit russo-ukrainien, Alexandre Zolotov, ambassadeur de la Fédération de Russie en Tunisie, confirme la volonté de Moscou de « continuer à contribuer à la sécurité alimentaire et énergétique de la Tunisie ».

L’expert en énergie Mustapha Haddad souligne « une grande dépendance à l’égard de l’étranger avec environ 57 % des besoins du pays en énergie importés, ainsi qu’un mix électrique dépendant presque exclusivement du gaz naturel à hauteur de 97 % ».

Faute de pouvoir déployer un plan d’urgence opérationnel et de mettre en place une stratégie de crise, la Tunisie ne peut que compter sur le gaz algérien. Sur les 5 milliards de m3 qu’elle consomme par an, 2 milliards sont produits en Tunisie et 3 milliards proviennent d’Algérie, dont la moitié est livrée en échange du passage du gazoduc sur le territoire tunisien. Le 1,5 milliard de m3 restant fait l’objet d’un contrat.