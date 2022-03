RDC-Rwanda : le rapport confidentiel des renseignements congolais sur les rebelles du M23

L’armée congolaise affirme avoir arrêté deux soldats rwandais dans un contexte de recrudescence des combats contre le M23. Mais Kigali dément son implication. JA s’est procuré un document qui éclaire la situation.

Que cache la résurgence du Mouvement du 23 Mars (M23) ? Depuis plusieurs mois, ce groupe rebelle – pourtant défait par l’armée congolaise en 2013 – connaît un inquiétant regain d’activité dans le Nord-Kivu, alimentant les suspicions d’un soutien étranger. Plusieurs attaques ont été répertoriées depuis novembre dernier, mais la tension est montée d’un cran le 27 mars, avec la multiplication des affrontements entre le mouvement et l’armée congolaise dans les localités de Chanzu et Runyoni, dans le territoire de Rutshuru.

Le 28, le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constant Ndima Kongba, a directement mis en cause les Forces de défense du Rwanda (RDF), explicitement accusées de soutenir le M23. Il a également affirmé que deux soldats de l’armée rwandaise avaient été arrêtés au cours des attaques : l’adjudant Jean-Pierre Habyarimana et le soldat de rang John Uwajeneza Muhindi. Les RDF ont réfuté ces accusations dans la foulée, dans un communiqué, démentant que les deux soldats arrêtés faisaient partie de leurs membres. Ils ont affirmé qu’ils avaient été arrêtés un mois plus tôt et que cette question avait déjà été évoquée lors d’une rencontre entre les services de renseignements des deux pays en février, à Kigali.

Jeune Afrique a eu accès à la présentation réalisée au cours de cette réunion par la partie congolaise. Intitulé Évaluation des menaces communes, ce document est le compte-rendu d’un exposé réalisé le 25 février à Kigali par le général Michel Mandiangu, patron par intérim du renseignement militaire congolais.

Nouveaux recrutements