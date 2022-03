Cyberattaques : Ecobank, Axian… Comment le secteur privé se protège

Rançongiciel, phishing, spam… Sur le continent, à l’heure où les tentatives d’arnaque virtuelle se multiplient, banques, opérateurs de télécoms et institutions publiques organisent la riposte. Une bataille quotidienne et coûteuse.

Chaque jour, les cybercriminels se rappellent à l’Afrique. La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé le 24 mars avoir subi la veille une « attaque cybernétique » ayant entraîné « quelques perturbations sur certaines de ses activités », dont son site internet, mais qui a été « maîtrisée grâce aux efforts coordonnés entre les services de la BCT et ceux de l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi). Illustration, on ne peut plus récente, des cyberattaques – les plus récurrentes sont le rançongiciel, le phishing (hameçonnage) ou encore l’envoi massif d’emails indésirables (spam) – dont sont victimes les entreprises et institutions publiques sur le continent.

Cette menace, qui a fait l’objet d’un sommet lancé le 23 mars à Lomé par le Togo et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), nécessite une réponse musclée de la part des acteurs privés, en amont,