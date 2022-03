Forum de Dakar : les maires en première ligne de la gestion de l’eau 

Assinie, Rabat, Bangui ou encore Libreville… Les édiles de ces villes et d’ailleurs sur le continent appellent à mobiliser des fonds pour améliorer l’accès à l’eau, tout en mettant en avant les solutions qui marchent.

Ils ont pris la parole, trois minutes chacun, à la manière d’un speed dating. Sauf qu’au lieu de se présenter, ils ont partagé leur préoccupation ou leur recette en matière de gestion de l’eau. Environ 80 maires et élus locaux africains issus d’une vingtaine de pays ont en effet participé à une table ronde organisée conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’organisation Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), le 23 mars, dans le cadre du Forum mondial de l’eau qui se déroule à Dakar jusqu’au 26 mars.

La plupart des édiles, confrontés aux mêmes problèmes, se rencontraient pourtant pour la première fois. Parmi eux figuraient une dizaine d’élus marocains, dont des représentants de Marrakech, Rabat ou Tanger.

On a aussi entendu le maire de Bangui, Émile Gros Raymond Nakombo, qui a mis en place une cellule de gestion de