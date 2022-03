Cameroun : Steve Fah, un influenceur proche du régime, agressé par les anti-Paul Biya

L’agression du vlogueur est la dernière manifestation d’une scène politique de plus en plus violente. Enfariné et malmené, l’influenceur au million d’abonnés a été pris pour cible à cause de son soutien au régime.

« Lâche », « choquante », « inacceptable ». L’opinion publique camerounaise n’y est pas allée par quatre chemins pour condamner avec véhémence la violente agression qu’a subi le célèbre vlogueur camerounais Steve Fah, mercredi 23 mars, alors qu’il échangeait avec des étudiants africains résidant en Belgique.

Les faits se sont déroulés à Bruxelles, aux alentours de 18 heures, dans la salle de conférence du cabinet Lexlau, situé avenue Louise. Steve Fah venait de prendre la parole dans cette rencontre ouverte au public, lorsqu’un individu assis au premier rang s’est jeté sur lui avec un sac en plastique à la main, avant de l’enfariner. Il s’en est suivi un cafouillage au cours duquel plusieurs individus s’en sont pris physiquement au vlogueur. Dans une vidéo tournée sur les lieux et devenue virale sur la toile, on aperçoit ces personnes, en partie masquées, revendiquer cette attaque au nom de la Brigade anti-sardinards (BAS).

Soutien de Biya

De son vrai nom Steve Fah Fotsing, l’enfariné est devenu célèbre au Cameroun grâce à des vidéos satiriques reprenant des scènes de la vie publique diffusées sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Son programme intitulé « 3 minutes du peuple » est depuis l’un des plus suivis de la blogosphère camerounaise. Son influence s’est renforcée à travers la production artistique et le lancement d’une web tv. Sur Facebook, celui qui se présente comme influenceur revendique plus d’un million d’abonnés.