Adhésion de la RDC à l’EAC : une victoire et des défis pour Tshisekedi

Le président rwandais, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, au siège de l’ONU, à New York, en septembre 2019 © Flickr Kagame

C’est l’aboutissement d’un processus lancé il y a trois ans par le président congolais : la RDC rejoindra officiellement la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) le 29 mars. Mais pour que l’intégration soit un succès, le plus dur reste à faire.

Et de sept. La Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC en anglais) s’agrandit et s’apprête à accueillir un nouveau membre. Après le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Soudan du Sud, l’adhésion de la RDC, évoquée par Félix Tshisekedi dès son discours d’investiture le 24 janvier 2019, sera officialisée lors du prochain sommet des chefs d’État, prévu le 29 mars. L’information figure dans une lettre adressée par le Kényan Peter Mathuki, secrétaire de l’EAC, aux ministres chargés de l’organisation régionale dans chacun des pays membres. Contacté par Jeune Afrique, le ministère congolais en charge de l’Intégration régionale a confirmé la tenue de cet événement.

L’admission dans ce bloc régional marque l’aboutissement d’une procédure de près de trois ans et la consécration d’une stratégie diplomatique orientée, dès les premières semaines du quinquennat de Tshisekedi, vers les voisins de l’Est de la RDC. Au pouvoir depuis janvier 2019, le nouveau président congolais s’est rendu en Ouganda et au Rwanda dès le mois de mars, avant d’effectuer un premier déplacement en Tanzanie puis au Burundi en juin de la même année. Il est, depuis, retourné à plusieurs reprises chez ses voisins. Mais cette intégration de la RDC à l’EAC s’accompagne de nombreux défis politiques, sécuritaires et économiques.

Contrairement à Kabila, Tshisekedi a rapidement tenté de jouer un rôle diplomatique central dans la région

Méfiance entre voisins