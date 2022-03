Ethiopian Airlines : démission surprise du PDG Tewolde GebreMariam

Après trente-sept ans de carrière au sein de la première compagnie aérienne du continent, dont onze ans à sa tête, Tewolde GebreMariam quitte ses fonctions pour raisons de santé.

Le PDG de la plus grande compagnie aérienne d’Afrique, Ethiopian Airlines, a quitté ses fonctions, invoquant des problèmes de santé. Entré dans l’entreprise en 1985, il en était devenu le numéro un en 2011. Il laisse derrière lui un solide héritage, envié par les autres compagnies aériennes africaines qui peinent à égaler l’efficacité opérationnelle d’Ethiopian.

Tewolde GebreMariam, figure emblématique de l’aviation africaine, sera parvenu à mener le processus de modernisation de la compagnie et l’aura gérée de manière rentable, y compris en 2020, véritable annus horribilis pour le secteur aérien.

Alors que la pandémie de Covid-19 a eu un impact énorme, entraînant un trou de un milliard de dollars dans son budget, Ethiopian Airlines a réussi à faire preuve de souplesse opérationnelle, en transformant plusieurs avions de passagers en transporteurs de fret, fruit d’un exercice de diversification entamé de longue date.

Ce qu’il a réussi pendant le Covid, c’est juste bluffant, c’est incroyable !

Flotte triplée

Sous sa direction, la compagnie a triplé sa flotte, passée de 33 appareils, en 2011, lors de sa prise de fonctions de PDG, à 130 aujourd’hui.

Quant au chiffre d’affaires, il est passé de 1,3 milliard de dollars en 2011 à 3,9 milliards de dollars en 2019-2020. Et le hub d’Ethiopian à Addis-Abeba dessert désormais 120 destinations, contre 80 en 2010, et a transporté jusqu’à 12 millions de passagers avant la crise du Covid.

Cinquième transporteur du continent, Ethiopian a peu à peu doublé ses concurrents, South African Airways, Egyptair, Royal Air Maroc et Kenya Airways, pour devenir le premier transporteur du continent, selon le dernier classement établi par Jeune Afrique.

Un homme de défis

« Sous son leadership, Ethiopian Airlines est devenue la plus grande compagnie aérienne africaine et a maintenu cette position pendant des années, salue Abderahmane Berthé, le secrétaire général de l’Association des transporteurs aériens africains, qui rappelle qu’Ethiopian fut l’une des compagnies fondatrices de l’Afraa.

« C’est un homme qui avait toujours de nouveaux défis à relever. Il a su faire entrer Ethiopian Airlines dans le nouveau siècle et lui donner une puissance au-delà de ce que l’on pensait possible en Afrique. Ce qu’il a réussi pendant le Covid, l’agilité dont il a fait preuve pour convertir ultra rapidement les avions de passagers en cargos alors que le trafic passagers était à l’arrêt, c’est juste bluffant, c’est incroyable. Cela a d’ailleurs suscité l’admiration de chefs d’entreprise dans le monde entier. Mais il consacré énormément d’énergie à son travail, et doit maintenant prendre soin de sa santé », a commenté un expert du secteur sollicité par Jeune Afrique.

Son successeur doit arriver sous peu.

« J’ai pris ma retraite anticipée pour des raisons de santé, et la démission que j’ai présentée au gouvernement a été acceptée », a déclaré Tewolde GebreMariam à Africa Check, confirmant l’information du média local Addis Standard. Selon la compagnie, il « suit un traitement médical aux États-Unis depuis six mois ».

Dans un communiqué, Ethiopian salue les investissements de plus de 700 millions de dollars dans la construction d’infrastructures essentielles, comme le plus grand hôtel d’Afrique, un terminal de fret, des hangars et des ateliers de maintenance et de réparation, une académie d’aviation et des simulateurs de vol complets.

En attendant la nomination de son successeur, qui doit arriver « sous peu », la compagnie sera pilotée par son ancien PDG Girma Wake, récemment nommé président du conseil d’administration du groupe Ethiopian Airlines par l’Ethiopian Public Enterprises Holding & Administration Agency.