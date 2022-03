Côte d’Ivoire : ce qu’Albert Mabri Toikeusse a dit à Alassane Ouattara

Albert Mabri Toikeusse et Alassane Ouattara le 22 mars 2022, à Abidjan © DR

Pour la première fois depuis un an et demi et la brouille entre les deux hommes, le chef de l’État a reçu son ancien allié passé à l’opposition, le 22 mars. Jeune Afrique vous dévoile les coulisses de cet échange.

Plus d’un an et demi après avoir quitté la coalition présidentielle, Albert Mabri Toikeusse a été reçu par Alassane Ouattara au palais, mardi 22 mars, dans l’après-midi. Une première depuis la brouille politique entre les deux hommes.

Sans intermédiaire