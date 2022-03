Sénégal : Barthélémy Dias fait le show avec son contre-sommet de l’eau

Irrité de ne pas avoir été associé à l’organisation du Forum mondial de l’eau, lancé dans « sa » ville par Macky Sall le 21 mars, l’opposant et maire de Dakar a choisi d’organiser son propre sommet. En même temps et sur le même thème.

C’est un bras de fer dont le président Macky Sall se serait bien passé. Alors que s’ouvrait, le 21 mars, pour six jours, le neuvième Forum mondial de l’eau à Diamniadio, dans la grande banlieue de Dakar, un contre-forum sur l’accès à l’or bleu débutait dans la capitale sénégalaise. Voulu par son maire, l’opposant Barthélémy Dias, il doit prendre fin ce mercredi 23 mars et visait à concurrencer la grand-messe organisée conjointement par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau. Y prenaient part plusieurs personnalités et chefs d’État, dont le Congolais Denis Sassou Nguessou ou le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló.

Depuis la première édition en 1997, à Marrakech, c’est la première fois qu’une capitale d’Afrique subsaharienne abrite ce sommet de haut niveau consacré à l’eau. Selon les Nations unies, seulement un Africain sur quatre a accès à l’eau potable alors que des sécheresses menacent la sécurité alimentaire du continent. On aurait pu croire que la gravité de la thématique et des enjeux allait fait taire toute querelle politicienne, mais il n’en a rien été.

Trouble-fête