 RDC : quelles règles du jeu pour les élections de 2023 ?

Alors que l’inquiétude quant au risque d’un glissement du calendrier ne cesse de croître, l’Assemblée nationale doit trancher sur les règles qui régiront les prochains scrutins.

Le compte à rebours est lancé. L’Assemblée nationale a ouvert, le 15 mars, sa nouvelle session parlementaire, dont l’objet principal est le vote de la future loi électorale. Sachant que l’on est à moins de deux ans de la fin du mandat de Félix Tshisekedi et que le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) n’a cessé d’alerter sur les nombreux obstacles au respect des délais constitutionnels.

« Il y a aussi des contraintes d’ordre légal et l’incertitude sur les grandes options politiques à lever dans le cadre des réformes électorales. Si on optait pour un deuxième tour à l’élection présidentielle, cela aurait une incidence sur le budget des opérations. Même le vote ou non des Congolais de l’étranger […], tout cela aurait une incidence », avait prévenu Denis Kadima au moment de présenter sa feuille de route.

Un second tour ?

Plusieurs propositions sont sur la table depuis de nombreux mois, notamment celle du G13, un groupe de députés – dont certains sont aujourd’hui ministres – qui a mené des consultations en vue d’obtenir un large consensus sur les réformes électorales.