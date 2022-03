Côte d’Ivoire : face aux Américains, Patrick Achi met l’accent sur l’investissement et la sécurité

Rencontre entre le secrétaire d’État américain, Antony Blinken (au premier plan, à gauche), et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi (au premier plan, à droite, le 14 mars 2022, à Washington. © Freddie Everett/U.S. Department of State

Le Premier ministre ivoirien s’est rendu à Washington pour plaider en faveur d’une aide américaine accrue dans ces deux domaines, alors qu’Abidjan avance dans son programme de croissance inclusive, tirée par le secteur privé.

L’administration de Joe Biden a beau être focalisée sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ne se désintéressent pas pour autant des réformes menées par le président Alassane Ouattara. Pour preuve, l’entrevue entre le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et le Premier ministre ivoirien, le 14 mars, à Washington. Patrick Achi a également rencontré le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, ainsi que des représentants de la Banque mondiale, de la Millennium Challenge Corporation (MCC), de l’Export-Import Bank of the United States (Banque américaine d’import-export) et de la Chambre de commerce des États-Unis.

« J’ai eu le privilège de pouvoir rencontrer le secrétaire d’État Blinken et le [député] Meeks, même si le contexte global est vraiment tendu, comme vous le savez », a déclaré le dirigeant ivoirien lors d’un événement organisé par l’Africa Center de l’Atlantic Council, le 16 mars. « Nous avons pu passer en revue toutes les questions-clés qui intéressent le continent africain, ainsi que l’ensemble de la sous-région [de l’Afrique de l’Ouest], notamment celles liées à la sécurité et au développement. Et je pense que nous sommes parvenus à un accord commun selon lequel le continent doit être aidé et la sous-région, soutenue, non seulement sur les problématiques de sécurité, mais aussi sur celles de développement. »

Dans un tweet suivant leur rencontre, Anthony Blinken a noté que la Côte d’Ivoire était l’un des 28 pays africains à avoir condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie aux Nations unies au début du mois.

Enjoyed meeting Ivoirian Prime Minister Patrick Achi, an important African partner on economic growth, security cooperation, and democratic progress. We join Côte d’Ivoire in the worldwide condemnation of Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/alh5i1yLyZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022

Objectif huit millions d’emplois créés

Le climat économique de la Côte d’Ivoire figurait en bonne place dans l’ordre du jour de Patrick Achi, alors que le pays cherche à retrouver sa place parmi les économies à la croissance la plus rapide du monde avant la pandémie de Covid. Le dirigeant ivoirien a déclaré que son gouvernement était déterminé à créer huit millions d’emplois et à faire accéder la majorité des Ivoiriens à la classe moyenne grâce au plan stratégique Côte d’Ivoire 2030, soulignant l’ambition du plus grand producteur de cacao au monde de remonter la chaîne de valeur de l’agroalimentaire vers la production de chocolat.

>> À lire sur The Africa Report – Côte d’Ivoire prime minister Patrick Achi presses for investment, security aid in US visit