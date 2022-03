Vincent Bolloré : proches, hommes de terrain et chefs d’État… Les réseaux africains du patron français

En vraie-fausse retraite depuis mi-février, le milliardaire breton, qui doit céder son empire portuaire et logistique africain à MSC, n’en conserve pas moins des intérêts sur le continent. Et un premier cercle influent qui compte anciens chefs d’État, hommes de confiance et entrepreneurs.

Estimée à 5,7 milliards de dollars, la transaction, qui doit se confirmer d’ici au 31 mars, sera sans aucun doute l’un des temps forts de l’année 2022. Elle doit officialiser la reprise par l’armateur Mediterranean Shipping Company (MSC) des activités africaines du groupe Bolloré dans les secteurs portuaire et logistique. Il s’agit de céder un empire, patiemment construit depuis plusieurs décennies et qui contribue aujourd’hui à hauteur de 2,3 milliards d’euros au chiffre d’affaires de 19,7 milliards (en 2021) du groupe Bolloré.

Ce dernier, présent dans 42 ports via notamment 16 terminaux à conteneurs, emploie plus de 20 000 personnes sur le continent. Si Vincent Bolloré est officiellement en retrait depuis la mi-février et si son fils Cyrille a pris les manettes du groupe depuis 2019, le milliardaire breton n’a pas véritablement tiré sa révérence. Sous le coup d’une procédure judiciaire pour des affaires de corruption présumée au Togo et en Guinée, il demeure influent et conserve de précieux relais en Afrique.