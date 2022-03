Vincent Tiberj : « Mélenchon est l’un des rares à porter un discours positif sur la diversité »

Spécialiste de la sociologie électorale, l’universitaire Vincent Tiberj étudie le positionnement politique des Français issus de l’immigration. Il nous détaille ses analyses à la lumière du sondage Ifop réalisé pour Jeune Afrique.

Depuis une vingtaine d’années, le sociologue Vincent Tiberj étudie les comportements électoraux et politiques en France, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Il s’intéresse tout particulièrement au vote des personnes issues de l’immigration dont il est devenu l’un des spécialistes depuis la parution, en 2005, de son livre Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque (rédigé avec Sylvain Brouard).

Enseignant à Sciences Po Bordeaux, Vincent Tiberj est aussi associé à la grande enquête Trajectoires et origines menée par les démographes de l’Ined et les statisticiens de l’Insee, dont une édition mise à jour est en cours d’élaboration et devrait être publiée cette année. Ses travaux mettent régulièrement en évidence l’influence des discriminations subies, des inégalités et des préjugés xénophobes sur le comportement électoral des descendants d’immigrés.

Jeune Afrique : Êtes-vous étonné par les résultats de notre sondage ?

Vincent Tiberj : Non, pas tant que cela. Les Français d’origine africaine penchent clairement à gauche, c’est quelque chose que nous observons depuis longtemps. C’était le cas en 2002 dans les sondages sortis des urnes, on l’a vu dans votre propre sondage de 2007, et encore en 2017 où Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Benoît Hamon, réalisaient des bons scores auprès de cette population. Il y a une perpétuation de l’alignement à gauche des personnes issues de l’immigration africaine.

Il y a aussi un refus continu de la droite et de l’extrême droite. Valérie Pécresse à seulement 6%, c’est frappant. Ce qui est intéressant, c’est que cet alignement à gauche ne s’explique pas par des raisons essentiellement sociales, parce que cette population serait moins riche ou moins intégrée. Pas du tout. Le vote Mélenchon est fort chez les cadres, les gens diplômés, même les chefs d’entreprise. Les dirigeants d’entreprises qui votent Mélenchon à 41 %, il n’y a que dans cette catégorie de la population qu’on voit ça.

Les discriminations restent un critère important au moment de choisir son bulletin de vote ?