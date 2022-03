Remaniement en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara entretient le suspense 

Repoussée à plusieurs reprises, la formation d’un nouveau gouvernement se fait attendre. Mais le président ivoirien maintient son projet, qui se précise.

En décembre dernier, Alassane Ouattara avait informé ses ministres qu’il souhaitait former une équipe plus resserrée en janvier 2022. Mais depuis, leurs rangs n’ont pas bougé. Lors du dernier conseil, le 9 mars, le président ivoirien a demandé aux membres du gouvernement de continuer à travailler, avant de leur annoncer qu’ils ne se réuniraient plus avant le 30 mars.

Conflits de compétence