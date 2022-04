Mines : « Les États africains ont pris conscience de leur pouvoir »

Dans 15 pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources naturelles, le secteur minier contribue à hauteur de 10 % au produit intérieur brut (PIB). Toutefois, les recettes tirées de l’exploitation minière et revenant aux États ne comptent que pour 2 % du PIB. Ce qui « ne représente pas une “juste” répartition des bénéfices ». Ce constat n’est pas dressé par une ONG mais par le Fonds monétaire international (FMI).

C’est en effet l’un des enseignements d’une étude publiée en septembre 2021 et réalisée par trois experts de l’institution, Giorgia Albertin, chef adjointe de la division Afrique australe du département Afrique du FMI et chef de mission pour la Namibie et l’Eswatini, Dan Devlin, spécialiste des politiques fiscales du département des Finances publiques et Boriana Yontcheva, chef adjointe de la division études régionales du département Afrique du FMI et cheffe de mission pour les