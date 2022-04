Royal Air Maroc, Ethiopian, Air Sénégal : les compagnies africaines parées au décollage

Malgré les dégâts considérables causés par la crise sanitaire, un contexte international troublé et la toujours possible résurgence du Covid-19, le ciel africain semble s’éclaircir enfin.

Relevez la tablette de votre siège, attachez vos ceintures… Le (re)décollage est proche…. En cette période encore agitée, le Covid-19 joue les prolongations, l’agression russe en Ukraine exacerbe les tensions, toutefois les nuages se dissipent peu à peu dans le ciel africain.

« Le pire est passé. L’Afraa (Association des compagnies aériennes africaines) estime que le trafic a atteint en février 64 % du niveau de 2019. L’heure est à la reprise. Tout en restant modérée, car toutes les mesures sanitaires ne sont pas levées, elle apparaît plus rapide pour les compagnies qui avaient un réseau important avant la pandémie » analyse depuis Nairobi auprès de Jeune Afrique, le Malien Abderrahmane Berthé, secrétaire général de l’Afraa.

En témoigne, au cours de ce premier trimestre, la relance à toute vitesse des programmes de vols d’Ethiopian Airlines, Egyptair et de Royal Air Maroc. Ce trio de tête, mais aussi nombre de compagnies de taille moyenne ou plus modeste parient toutes sur une reprise du marché cette année. Pour y parvenir, les compagnies époussettent leurs appareils et ressortent des hangars ceux qu’elle avait mis sous cocon. Certaines ne renouvellent pas les contrats de sous-location à d’autres opérateurs, « un marché paradoxalement assez actif depuis près d’un an », pointe un consultant.

Réouverture des grandes lignes internationales