Nigeria : fin de cavale d’un escroc présumé, recherché par le FBI

Le pays a arrêté Osondu Victor Igwoli, un Nigérian suspecté d’avoir détourné 100 millions de dollars, grâce à une escroquerie à l’investissement, et poursuivi par la police fédérale américaine depuis 2018.

La Commission nigériane contre les délits économiques et financiers (EFCC) a arrêté Osondu Victor Igwilo, ainsi que trois autres suspects dans un studio de Lagos, selon les autorités. L’agence a également mis la main sur cinq maisons liées au chef de bande, dans les environs de la plus grande ville du Nigeria. L’arrestation a suscité un tweet de félicitations de l’ambassade des États-Unis à Abuja.

« Avec la justice comme priorité commune, nous félicitons la @officialEFCC pour son partenariat avec le @FBI et l’arrestation d’Igwilo, suspect recherché depuis longtemps, pour association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et usurpation d’identité aggravée », a déclaré la mission.

With Justice as our mutual priority, we congratulate @officialEFCC for partnering with the @FBI & arresting long-time wanted suspect Igwilo for fraud conspiracy, money laundering and aggravated identity theft. pic.twitter.com/iLTWuQ98MO