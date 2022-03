Avec le rachat de Distell, Heineken se met en ordre de bataille sur les marchés anglophones

Annoncées en novembre 2021 et en voie de finalisation, les acquisitions de Distell et de Namibia Breweries traduisent l’affermissement des ambitions africaines du géant néerlandais face à la concurrence.

Deuxième plus gros brasseur du monde, Heineken a longtemps laissé l’Afrique, jugée peu attractive, à ses concurrents. Puis, l’analyse de ses dirigeants s’est affinée et les investissements se sont multipliés : en 2011, en Éthiopie ; en 2015, en Afrique du Sud ; en 2017, en Côte d’Ivoire et, en 2018, au Mozambique.

En novembre dernier, le géant néerlandais a franchi un nouveau cap en annonçant la prise de contrôle du groupe de vins et spiritueux sud-africain Distell. L’opération est évaluée à 2,2 milliards d’euros, dont 1,3 milliard seront directement déboursés par l’acheteur. Le reste sera compensé par un apport d’actions de la filiale d’Heineken en Afrique du Sud.