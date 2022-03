Côte d’Ivoire : Bolloré, Bouygues… Les patrons français entre charité et business à Abidjan

Nicolas Sarkozy, Alassane et Dominique Ouattara, ainsi que Martin Bouygues, le 11 mars à Abidjan. © Facebook de Dominique Ouattara

Invités à un dîner de gala offert par la première dame Dominique Ouattara, les grands groupes français ont profité de leur présence à Abidjan pour relancer des projets d’envergure.

Le 8ème dîner de gala de Children of Africa, organisé par Dominique Ouattara, s’est tenu le 11 mars au Sofitel Ivoire d’Abidjan. Il a réuni de nombreux VIP et chefs d’entreprises africains ainsi que le gotha des patrons du CAC40, tous généreux donateurs de la fondation de la première dame de Côte d’Ivoire. Cette année, Dominique Ouattara cherchait à rassembler 4 milliards de FCFA (6 millions d’euros) pour financer, notamment, la construction d’un centre d’accueil de femmes et enfants à Adiaké, au sud-est d’Abidjan – un objectif atteint.

Important contributeur de Children of Africa, Vincent Bolloré était le grand absent de cette édition. Dans le cercle présidentiel ivoirien, la cession programmée des actifs de Bolloré au profit de l’armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) passe toujours mal.

Sarkozy en coulisses