RDC : Joseph Kabila peut-il maintenir Emmanuel Ramzani Shadary à la tête du PPRD ?

Le secrétaire exécutif du parti de Kabila pourrait bientôt faire les frais d’une réorganisation interne. Mais il reste concentré sur la préparation des élections de 2023, convaincu d’avoir conservé la confiance de l’ancien président.

Pour Emmanuel Ramazani Shadary, il y a un avant et un après. L’avant, ce sont ces quelques mois qui précèdent l’élection de la fin 2018. Ayant finalement renoncé à briguer sa propre succession, Joseph Kabila a fait de lui son dauphin. Entre août et décembre, le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) se prend donc à rêver de cette présidence que le raïs ne semblait pas vouloir lâcher. Les mauvaises langues affirment déjà qu’il ne sera qu’une marionnette entre les mains de l’ancien chef de l’État, mais il n’en a cure. Il est tout près du but.

L’après, ce sont ces journées d’interminable contestation qui suivent le 9 janvier 2019 et la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Officiellement, Emmanuel Ramazani Shadary arrive en troisième position derrière Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Le candidat de la Coalition Lamuka est convaincu qu’on lui a volé la victoire, Ramazani aussi. Mais ce dernier est beaucoup moins audible et rares sont ceux qui lui apportent leur soutien.

Déclarations incendiaires