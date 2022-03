Gabon : Ali Bongo Ondimba lance les grandes manœuvres pour 2023 

Pour la première fois depuis son AVC, le chef de l’État s’est adressé aux militants de son parti ce week-end. Un discours lors duquel il a jeté les bases de la prochaine présidentielle, confirmant à demi-mot qu’il serait candidat.

La démarche est encore empruntée. Le pas, en revanche, est fermement décidé. Samedi 12 mars, 10h30, Jardin botanique de Libreville. Ali Bongo Ondimba s’avance à la tribune. Face à lui, la foule des grands jours, celle d’avant le Covid. Près de 8 000 personnes, chauffées à blanc, agitant des drapeaux aux couleurs du Gabon et scandant « Ali, Ali, Ali ! » L’ambiance est électrique.

Cela fait quatre ans. Quatre ans que le chef de l’État n’a pas pris physiquement la parole devant les militants du Parti démocratique gabonais (PDG). Ce samedi, à l’occasion du 54e congrès de la formation que feu le président Omar Bongo Ondimba a fondée le 12 mars 1968, il renoue donc avec son passé.

Séquelles physiques

En octobre 2018, alors qu’il est à Riyad pour assister à un forum international, Ali Bongo Ondimba est victime d’un AVC. Physiquement, les séquelles sont encore visibles. Le président marche aujourd’hui à l’aide d’une canne. Son débit de parole est légèrement ralenti. Mais intellectuellement, « la machine fonctionne aussi bien qu’avant. Il a recouvré son niveau d’anglais. Il s’exprime parfaitement », constate le ministre de l’Environnement, Lee White, d’origine écossaise.

La différence, selon ses proches, est plutôt à chercher du côté de sa détermination. Comme s’il cherchait à rattraper le temps perdu. « Le rythme de travail s’est accéléré, souffle l’un de ses collaborateurs. Le président est plus exigeant avec nous. Il attend plus de résultats et plus vite. »