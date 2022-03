Gabon : entre prises de guerre et retours en grâce, Ali Bongo Ondimba réorganise son camp

Jean Eyeghe Ndong, Marcel Abeke, Léon Nzouba, Félicité Ngoubili, Yves-Fernand Manfoumbi… Tous n’étaient pas en rupture de ban mais tous font leur retour au cœur du pouvoir en intégrant le Haut-commissariat de la République ou en se voyant confier un ministère stratégique. Analyse à 18 mois de la prochaine présidentielle.

Méfiez-vous de l’eau qui dort. En l’espace de quelques jours seulement, Ali Bongo Ondimba (ABO) a procédé à une large revue des troupes qui a surpris tout le monde. Évictions, retours en grâce d’anciens barons du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), promotions, arrivées de nouvelles têtes, dont certaines issues de l’opposition… À un an et demi de la prochaine présidentielle, le chef de l’État met peu à peu en place son équipe, même si petites et grandes manœuvres sont loin d’être terminées.

Premier épisode, le 4 mars. La composition du Haut-commissariat de la République, qui compte douze membres, est enfin dévoilée. Cette structure, lancée en septembre 2021, a pour mission « d’engager, dans le cadre des prérogatives reçues du président de la République, le suivi, l’observation et le relais de son action politique ; d’interagir avec les institutions et les acteurs de la vie publique sur la stabilité et les modalités de maintien des valeurs démocratiques » – dixit le communiqué du conseil des ministres de l’époque. En d’autres termes, elle est là pour assister le chef de l’État dans ses fonctions.

« Resurrection »