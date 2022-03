RDC : pourquoi l’affaire Beya est dans l’impasse

François Beya et Félix Tshisekedi. © Présidence RDC

Plus d’un mois après son arrestation, l’ancien conseiller sécurité de Félix Tshisekedi est toujours aux mains de l’ANR. Le chef de l’État cherche une issue à cette encombrante affaire.

Les semaines passent et François Beya, officiellement arrêté par l’Agence nationale de renseignements (ANR) pour des soupçons d’atteinte à la sûreté de l’État, n’est toujours pas inculpé. Selon un proche de Félix Tshisekedi, les enquêteurs travaillent toujours à réunir des preuves pour prouver sa culpabilité.

Des éléments des Forces armées de la RDC et de la Garde républicaine ont d’ailleurs été également interpellés. Outre Guy Vanda, le secrétaire particulier de Beya, l’ANR a appréhendé son directeur du protocole David Cikapa, et son garde du corps, Jean-Pierre Kalenga. Si ses proches sont auditionnés, l’ancien conseiller sécurité de Tshisekedi refuse toujours de répondre aux questions. « Le dossier a été mal ficelé et cela pose aujourd’hui problème », souffle un proche du président.

Résidence surveillée