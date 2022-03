Adhésion du Maroc à la Cedeao : pourquoi ça coince

Alors que le royaume a résolument choisi de se tourner vers le Sud, sa demande d’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) est en stand-by. Explications.

Plus de quatre ans après le dépôt de sa demande d’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Maroc attend encore. La visite en février d’une délégation du Parlement de la Cedeao à Laâyoune et la signature à cette occasion d’une déclaration conjointe seraient-elles le signe d’un prochain feu vert ?

Lors d’une visite le 21 février dans le sud du Maroc, le président du Parlement de la Cedeao, le Sierra-Léonais Sidie Mohamed Tunis, et le président de la Chambre des conseillers marocaine, Naama Mayara, ont en effet signé « La Déclaration de Laâyoune ».

Cette rencontre a été pour le représentant de la Cedeao l’occasion de « saluer les efforts » du royaume pour améliorer le « niveau de vie déjà élevé » des habitants des provinces du Sud et assurer la stabilité de la région. Si elle n’engage à rien, cette déclaration n’en marque pas moins un changement de ton des instances de la Cedeao sur le statut du Sahara.

Changement de ton sur le Sahara

« Impressionné » par les projets réalisés à Dakhla et Laâyoune, Sidie Mohamed Tunis s’est encore réjoui de « l’élan de développement socio-économique » dans la région. Difficile de ne pas aussi y voir un signal positif pour le Maroc, tant la question du Sahara a pu jouer en sa défaveur auprès de certains États membres de la Cedeao.

Durant ce séjour symbolique dans la région, la délégation de la Cedeao a par ailleurs visité plusieurs chantiers de développement social et urbain. L’occasion pour le Maroc de mettre en avant son potentiel dans le renforcement de l’influence économique et politique de la Cedeao à l’échelle régionale et continentale.