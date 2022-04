[Classement] Sonatrach, Eskom, OCP… Les 500 premières entreprises africaines en 2022

Si l’activité des champions africains du transport aérien, du tourisme et de l’automobile a été laminée par la crise, l’industrie des télécoms a, elle, montré sa résilience. © Jeune Afrique

L’année 2021 s’affichera sans nul doute comme une période de net rebond pour la plupart des entreprises africaines. En témoigne le chiffre d’affaires du géant algérien Sonatrach, qui s’est envolé de 70% ! En attendant, notre nouvelle édition du Top 500, la vingt-troisième, qui porte sur les performances des entreprises lors de leur exercice 2020, est marquée du sceau de la dépression. Une situation due à la crise du Covid-19 au terme d’une année à nulle autre pareille.

Le chiffre d’affaires cumulé – 591,7 milliards de dollars – de ce classement exclusif de Jeune Afrique affiche une baisse de 3,6 %. En valeur absolue, il faut remonter à 2016 pour trouver un chiffre plus modeste, à savoir 568 milliards de dollars. On était alors en pleine crise monétaire en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Quant au pic d’activité de 2012 – les 500 entreprises du classement cumulaient alors 757 milliards de dollars de facturations –, il faudra bien des années avant de pouvoir l’égaler. A fortiori dans une période de tensions internationales créées notamment par la guerre en Ukraine.

La chute d’activité que reflète ce classement illustre pour l’Afrique l’impact de la tourmente dans laquelle le Covid-19 a plongé toutes les grandes entreprises dans le monde. Ainsi, à titre d’exemple, le chiffre d’affaires cumulé des entreprises du CAC 40 en France a chuté sur la même période de 2020 de 14,7 %, passant à 1 186 milliards d’euros, selon le cabinet EY.

