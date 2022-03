Mali-Russie : Sadio Camara et Alou Boï Diarra en mission secrète à Moscou

Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre malien de la Défense et le chef d’état-major de l’armée de l’air se sont envolés pour la Russie en pleine guerre avec l’Ukraine.

Le colonel Sadio Camara et le général Alou Boï Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le chef d’état-major de l’armée de l’air ont quitté la capitale à bord d’un vol Turkish Airlines via Istanbul. Ils étaient encore tous deux encore en Russie ce 8 mars.

Peu de détails ont filtré sur les objectifs de cette visite, ni sur les personnalités russes qu’ils doivent rencontrer. Les deux officiers sont toutefois les artisans de l’accord conclu entre les autorités de transition maliennes et la nébuleuse russe Wagner de l’oligarque Evgueni Prigojine, qui a commencé à déployer ses mercenaires au Mali depuis fin décembre. Environ 1000 combattants de Wagner sont aujourd’hui actifs dans le pays, principalement dans le Centre, où ils mènent des opérations conjointes avec les Forces armées maliennes (Fama).

Sadio Camara et Alou Boï Diarra avaient déjà effectué plusieurs allers-retours en Russie en 2021. Mais ce nouveau déplacement intervient dans un contexte bien particulier, près de deux semaines après le lancement, le 24 février, de l’invasion russe en Ukraine, qui vaut à Vladimir Poutine et à son régime d’être mis au ban d’une grande partie de la communauté internationale.