Bénin : comment la Soneb relève le défi de la gestion de l’eau

Investissement dans les infrastructures, numérisation des activités, conquête de nouveaux clients… La Société nationale des eaux du Bénin multiplie les initiatives.

À Cotonou, c’est la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), créée en 2003, qui a pour mission le captage, le transport, le traitement et la distribution de l’eau potable, ainsi que l’évacuation des eaux usées en milieu urbain. « Dans les faits, elle gère surtout, avec beaucoup de carences, l’alimentation en eau potable », commente l’expert Mounir Zouggari, conseiller du secrétariat général de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) Afrique.

Dans le détail, la Soneb est présente dans 69 chefs-lieux de communes sur les 77 que compte le pays. Les villes d’Ouidah et d’Abomey-Calavi sont alimentées par deux systèmes autonomes et distincts. La métropole économique Cotonou et ses environs – soit 120 300 abonnés à fin décembre 2021 – sont desservies par un champ de 41 forages situés à Abomey-Calavi. L’eau collectée transite vers deux usines de traitement situées à Godomey et Vèdoko,