France-Rwanda : retour sur une enquête manipulée 

« Attentat du 6 avril 1994 : un crime sans coupables » (1/3). Qui est à l’origine de l’attentat qui coûta la vie au président Juvénal Habyarimana et fut le prélude au génocide contre les Tutsi ? Après une instruction longue de vingt-quatre années, marquée par de multiples tentatives de manipulation, la justice française vient de refermer le dossier sans désigner de responsables.

« La portée de cette décision de la Cour de cassation, c’est qu’il n’y a pas de charges contre nos clients rwandais ! », s’emporte Me Léon Lef Forster. Au terme d’un marathon judiciaire de près d’un quart de siècle – l’instruction était ouverte depuis mars 1998 –, l’avocat parisien et son confrère bruxellois Bernard Maingain peuvent enfin refermer l’épais dossier qui leur aura donné tant de fil à retordre.

« La grande avancée, c’est que l’on connaît désormais le site d’où ont été tirés les missiles sol-air qui ont abattu l’avion du président Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994. Et celui-ci renvoie à un camp militaire tenu par les extrémistes hutu, qui ont, à l’époque, organisé et encadré le génocide contre les Tutsi », ajoute Me Bernard Maingain, avec qui il fait tandem depuis plus de quinze ans sur cet épineux dossier.

Un agréable week-end

Retour en arrière. Ce 9 novembre 2008, Bernard Maingain passe un agréable week-end en amoureux, à Milan, avec son épouse. À 6h30 du matin, il est tiré de son sommeil par un appel téléphonique. Celui-ci émane de Tharcisse Karugarama, le ministre rwandais de la Justice. Les autorités de Kigali ont besoin de l’avocat en urgence pour assister Rose Kabuye à Francfort, en Allemagne, où la cheffe du protocole du président Paul Kagame vient d’être arrêtée par la police.