Le premier groupe bancaire d’Afrique de l’Est, dirigé par James Mwangi, prévoit des mesures d’assistance d’ampleur pour la relance du secteur privé dans ses six pays d’implantation.

Avec son plan régional de relance économique et de résilience du secteur privé (« Regional private sector economic recovery and resilience stimulus plan »), Equity Group entend soutenir les PME dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et de la logistique, du commerce et l’investissement, ainsi que les secteurs sociaux et environnementaux en Afrique de l’Est et centrale au cours des cinq prochaines années.

L’enveloppe est conséquente : 678 milliards de shillings (6 milliards de dollars ou 5,5 milliards d’euros) équivalent à près de 70 % du total au bilan d’Equity en 2020. Le groupe piloté par le Kényan James Mwangi affichait environ 9 milliards de dollars de total au bilan, d’après les derniers chiffres publiés au 31 décembre de 2020.

« Soutenir l’industrialisation du continent »

Contacté par Jeune Afrique, le directeur général d’Equity Group renvoie l’origine de ce « plan ambitieux pour faire progresser le continent africain » à plus d’un an en arrière, au cours duquel le groupe financier a obtenu l’appui d’une dizaine de partenaires financiers.