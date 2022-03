Algérie : l’Observatoire national de la société civile pèsera-il sur les choix de Tebboune ?

Un an après sa création, cet organisme consultatif, qui a vocation à faire dialoguer les pouvoirs publics et la société civile, peine à convaincre de son utilité. Et s’il déjouait tous les pronostics ?

Les associations ignorent encore tout de son fonctionnement. « On n’a pas été contactés, on a aucune information. On ne sait pas quelles seront les missions exactes de cet observatoire, je ne peux donc pas encore donner mon avis », regrette Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem).

Au fil des mois, des communiqués officiels successifs se sont contentés d’expliquer que l’Observatoire national de la société civile (ONSC), créé en vertu de l’article 213 du dernier amendement constitutionnel, en novembre 2020, était un organisme consultatif, placé auprès de la présidence de la République. Sa mission principale ? Donner des avis sur les activités et les sujets de préoccupation de la société civile, et faire des recommandations.

Démocratie participative

En septembre 2021, Abderrahmane Hamzaoui, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), a été choisi pour en prendre la tête. Il a aussitôt annoncé que, durant l’année 2022, de nombreuses conférences et journées d’études seraient consacrées à la promotion, à la formation et à l’encadrement des associations, avec qui un dialogue sera engagé. « L’Observatoire national de la société civile établira une base de données sur les associations et contribuera à élaborer des lois et des politiques », promet Hamzaoui.