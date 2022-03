Afrique du Sud : Zuma, l’ANC et son « parrain »

Gavin Watson (chemise bleue) et Jacob Zuma © DR

La commission anti-corruption Zondo vient de rendre son troisième rapport. Celui-ci démontre comment Gavin Watson, le patron du groupe Bosasa, a organisé des fêtes pour Zuma, entretenu des liens avec Ramaphosa et financé l’ANC.

On l’appelait « le parrain de Bosasa ». Gavin Watson, patron du groupe privé Bosasa, spécialisé dans les services aux entreprises (restauration collective, etc.), était le financier occulte de l’ANC (African National Congress, le parti au pouvoir). Sous sa direction, « Bosasa versait des dessous de table à des politiciens, à des membres du gouvernement, à Jacob Zuma et à d’autres encore », note la commission Zondo, chargée de faire la lumière sur les affaires de corruption.

Le tour de passe-passe consistait, pour Bosasa, à s’assurer de remporter les appels d’offres émis par les entreprises publiques ou le gouvernement sud-africain, à réviser les contrats à son avantage, puis à remercier les intermédiaires en nature.

Accident de voiture

« M.Watson décidait quel montant devait être payé, à qui et pourquoi. Il contrôlait les sorties d’argent liquide, résume le rapport, qui s’appuie sur le témoignage d’Angelo Agrizzi, ancien bras droit de l’intéressé. Des confidences sans contradiction possible, puisque « le parrain » est décédé subitement, quelques mois après le début des auditions de la commission. « L’homme qui a acheté l’ANC est mort dans un horrible accident de voiture », a alors titré le Daily Maverick, en août 2019.