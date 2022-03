Sénégal : où en est l’affaire Sonko un an après ?

L’affaire de viols visant l’opposant Ousmane Sonko est sans doute le dossier le plus sensible actuellement au Sénégal. Et pourtant l’instruction piétine depuis le début. Pourquoi ?

Un an tout juste après son déclenchement, l’affaire Adji Sarr vs Ousmane Sonko vient de resurgir. Interviewée cette semaine par Jeune Afrique et par deux autres médias internationaux, la jeune femme, qui assure avoir été violée à plusieurs reprises par Ousmane Sonko entre la fin de 2020 et le début de 2021, déclare qu’après avoir vécu « enfermée depuis plus d’un an » entre sa chambre et son salon, son vœu le plus cher est de voir l’affaire déboucher rapidement sur un procès. Un souhait qui est encore loin de devenir réalité tant l’affaire, pourtant sensible, semble aujourd’hui s’enliser. JA revient en détail sur cette instruction qui tourne au ralenti.

• Comment l’affaire a débuté

Le 2 février 2021, Adji Sarr porte plainte contre Ousmane Sonko pour « viols et menaces de mort » auprès du commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, à Dakar. La jeune femme accuse le député de l’avoir « contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui » à la fin de séances de massage pratiquées dans le salon Sweet Beauté Spa, où elle était alors employée. Une enquête préliminaire est diligentée par les gendarmes. Elle durera cinq jours.

Convoqué par les gendarmes par un courrier daté du 6 février 2021, Ousmane Sonko refusera, via ses avocats, de se rendre à la convocation en vertu de son immunité parlementaire. Celle-ci sera levée par l’Assemblée nationale le 26 février, bien après la clôture de l’enquête préliminaire.

À nouveau convoqué le 3 mars suivant – par la justice cette fois -, l’opposant voit sont cortège ralenti sur son trajet vers le Palais de justice par la foule de ses supporters. Lui-même est brièvement arrêté pour « trouble à l’ordre public ». Placé en garde à vue, il est rapidement entendu par le doyen des juges d’instruction, Samba Sall, qui décide finalement de l’inculper pour viols et menaces de mort tout en le laissant en liberté sous contrôle judiciaire.

• Que contient l’enquête préliminaire des gendarmes ?